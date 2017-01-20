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08:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Специалисты Минздрава поехали в Братск для работы по делу об убийстве детей

По запросу сведения о состоянии подозреваемой направят правоохранителям.

Министерство здравоохранения Приангарья для проведения служебной проверки по делу об убийстве двоих малолетних детей направило в Братск своих специалистов. Группу возглавил начальник регионального управления организации медпомощи.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, информация о состоянии здоровья задержанной и обращениях в лечебно-профилактические заведения пациента является врачебной тайной. Полученные сведения о состоянии предполагаемой убийцы специалисты по запросу направят правоохранителям.

Напомним, что 19 января в Братске стало известно о смерти двоих детей. В убийстве малолетних призналась их мать. В настоящее время женщину направили обследование в психиатрическую больницу.

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