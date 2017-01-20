В Перми за год по вине пьяных водителей погибли 12 человек
ПЕРМЬ, 20 января, РИА ФедералПресс. Пермская госавтоинспекция подвела итоги аварийности по вине нетрезвых водителей за 2016 год.
ПЕРМЬ, 20 января, РИА ФедералПресс. Пермская госавтоинспекция подвела итоги аварийности по вине нетрезвых водителей за 2016 год.
Пьянство за рулем в минувшем году стало причиной 65 автоаварий, в которых 12 человек погибли, еще 106 получили травмы различной степени тяжести. Еще 45 ДТП произошло по вине автолюбителей, отказавшихся пройти медосвидетельствование. В результате этих аварий погиб 1 человек, более 70 получили травмы.
Кроме того, пьяные водители стали виновниками еще 341 ДТП, в которых жертв и травм удалось избежать, пострадали лишь автомобили.
При этом в пермской ГИБДД отмечают снижение аварийности по вине нетрезвых водителей в последние годы. Однако практически ежедневно инспекторы ДПС задерживают автовладельцев, позволивших себе сесть за руль автомобиля после употребления алкоголя.
«За 2016 год сотрудниками ГИБДД изъято из участия в дорожном движении 2053 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, еще 2136 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Большая часть из них уже лишена права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При этом каждому “лишеннику” вынесен административный штраф в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в
Напомним, с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования введено уголовное наказание.
«В настоящее время в судах вынесено 395 обвинительных приговоров, по которым назначены следующие виды наказаний: обязательные работы с лишением права управления транспортными средствами; штраф с лишением права управления транспортными средствами; лишение свободы с лишением права управления транспортными средствами. Еще 383 дела находятся на рассмотрении в суде или по ним проводится дознание», — рассказали в госавтоинспекции.