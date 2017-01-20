В Перми за год по вине пьяных водителей погибли 12 человек

Пьянство за рулем в минувшем году стало причиной 65 автоаварий, в которых 12 человек погибли, еще 106 получили травмы различной степени тяжести. Еще 45 ДТП произошло по вине автолюбителей, отказавшихся пройти медосвидетельствование. В результате этих аварий погиб 1 человек, более 70 получили травмы.

Кроме того, пьяные водители стали виновниками еще 341 ДТП, в которых жертв и травм удалось избежать, пострадали лишь автомобили.

При этом в пермской ГИБДД отмечают снижение аварийности по вине нетрезвых водителей в последние годы. Однако практически ежедневно инспекторы ДПС задерживают автовладельцев, позволивших себе сесть за руль автомобиля после употребления алкоголя.

«За 2016 год сотрудниками ГИБДД изъято из участия в дорожном движении 2053 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, еще 2136 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Большая часть из них уже лишена права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При этом каждому “лишеннику” вынесен административный штраф в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования введено уголовное наказание.

«В настоящее время в судах вынесено 395 обвинительных приговоров, по которым назначены следующие виды наказаний: обязательные работы с лишением права управления транспортными средствами; штраф с лишением права управления транспортными средствами; лишение свободы с лишением права управления транспортными средствами. Еще 383 дела находятся на рассмотрении в суде или по ним проводится дознание», — рассказали в госавтоинспекции.