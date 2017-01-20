Врезавшийся в толпу автомобиль задавил трех человек в Мельбурне

Среди пострадавших — грудной ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Представитель правоохранительных органов сообщил журналистам, что водитель арестован, он действовал намеренно. Вместе с тем в полиции подчеркнули, что не считают инцидент терактом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Мельбурне в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому город столкнулся с наплывом туристов, большая часть которых — иностранные болельщики.

8 января в Иерусалиме управлявший грузовиком мужчина совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в популярном у туристов районе Армон а-Нацив. Погибли четверо, около 15 пострадали. Человек, который находился за рулем фуры, нейтрализован.