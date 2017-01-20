В Лесосибирске в сгоревшей квартире обнаружили тела двух мужчин

В Лесосибирске при тушении дома пожарные обнаружили двух раненых мужчин. Об этом сообщали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 20 января. В квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, возник пожар. Приехавшие пожарные обнаружили 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У мужчин были видимые телесные повреждения «в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела"‍.

Один из пострадавших скончался в машине скорой медицинской помощи, второй — в реанимационном отделении больницы.