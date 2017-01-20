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10:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Лесосибирске в сгоревшей квартире обнаружили тела двух мужчин

Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Лесосибирске при тушении дома пожарные обнаружили двух раненых мужчин. Об этом сообщали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 20 января. В квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, возник пожар. Приехавшие пожарные обнаружили 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У мужчин были видимые телесные повреждения «в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела"‍.

Один из пострадавших скончался в машине скорой медицинской помощи, второй — в реанимационном отделении больницы.

Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, следователи работают на месте происшествия. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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