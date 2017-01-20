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08:44 (мск), источник: УралПолит.ру

В столице Урала завели дело после взрыва на стройплощадке гипермаркета «Лента»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге после проверки по факту взрыва на стройплощадке торгового центра на улице Машиностроителей возбуждено уголовное дело. Во время взрыва пострадали двое рабочих, одному их них оторвало часть ноги.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить лиц, в чью обязанность входило обеспечение безопасности работников на строящемся объекте.

Напоминаем, ЧП на стройплощадке гипермаркета «Лента», расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и XXII Партсъезда в Екатеринбурге, произошло 18 января. Как сообщалось ранее, взрыв прогремел во время проведения сварочных работ.

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