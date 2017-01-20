В столице Урала завели дело после взрыва на стройплощадке гипермаркета «Лента»

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить лиц, в чью обязанность входило обеспечение безопасности работников на строящемся объекте.