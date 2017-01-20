Пенсионерка скончалась после двухнедельного избиения сыном в Челябинске

Житель Челябинска задержан за смертельное избиение своей 78-летней матери — пенсионерка скончалась, получив тяжелую травму головы и переломы ребер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Престарелая челябинка подвергалась избиениям со стороны своего 52-летнего сына с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. Мужчина, проживавший с матерью в квартире в районе ж/д вокзала, считал, что пенсионерка делает ему неуместные замечания. Каждая ссора заканчивалась для пожилой женщины плачевно. Пьяный агрессор набрасывался на нее кулаками и пинками. Наутро 16 января мужчина обнаружил, что опустившаяся в кресло мать не дышит, и вызвал скорую.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки. Вскрытие показало, что умерла она от тяжелой травмы головы. Кроме того, у пенсионерки были сломаны ребра. По подозрению в смертельном избиении был задержан ее сын, который дал признательные показания», — рассказал замруководителя СО по Советскому району Челябинска СУ СКР по региону Илья Аскаров.

Челябинцу предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Известно, что он был единственным сыном погибшей. В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.