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08:52 (мск), источник: СуперОмск

Омские силовики нашли у судьи Москаленко оружие

Квалификационная коллегия судей рассмотрела вопрос следователей.

Сегодня в Омском областном суде рассмотрели требование следователя в отношении Сергея Москаленко. Следователь требовал дать добро на признание Москаленко обвиняемым по делу об убийстве Виктора Берга. Интересы покойного Москаленко пришли защищать адвокаты Екатерина Беспалова (дочь умершего судьи) и Андрей Хабаров. Хабаров просил отложить слушание для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. В этом ему отказали.

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«Прошу провести процесс в закрытом режиме, — выдвинул он второе ходатайство. — Публикация в средствах массовой информации сведений, оглашенных в суде, может препятствовать ходу расследования. В деле фигурируют данные о личной жизни».

Екатерина Беспалова, поддерживая ходатайство, расплакалась.

Коллегия сделала процесс частично закрытым. Открытой частью процесса сделали момент оглашения ходайства следователей, а также оглашение определения коллегии судей. Как выяснилось, Москаленко хотят предъявить обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России. Его пытаются уличить в убийстве с целью скрыть другое преступление и незаконном хранении оружия. Подробности силовики журналистам не раскрывают. То есть, вероятно, следственный комитет пришел к выводу (если следовать ранее оглашенным фактам), что Москаленко убил Берга, чтобы скрыть факт получения от него взятки. Похоже, нашли у него и пистолет, из которого был убит Берг.

14 января тело Сергея Москаленко нашли в лесополосе на Левом берегу. По предварительным данным силовиков, он покончил жизнь самоубийством. Предположительно, он, судья рассматривавший уголовное дело против Виктора Берга, требовал от него 8 миллионов рублей. Когда же взаимоотноешения Виктора Берга и Сергея Москаленко зашли в тупик, то судья организовал его убийство. Виктор Берг был расстрелян в октябре 2015 года.

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