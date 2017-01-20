Житель Казани устроил пьяный дебош в Уфе
Следственным комитетом по РБ завершено расследование уголовного дела по совершению преступления 38-летним жителем города Казани по статье «оскорбление представителя власти», сообщает
Следственным комитетом по РБ завершено расследование уголовного дела по совершению преступления 38-летним жителем города Казани по статье «оскорбление представителя власти», сообщает
Известно, что мужчина был задержан в Уфе 2 августа прошлого года. Житель Казани находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, он публично выкрикивал нецензурные слова в адрес сотрудников полиции, что унижает честь и достоинство представителе правоохранительных органов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.