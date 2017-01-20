На рухнувшей крыше конного манежа в Бердске скопилось около 480 тонн снега

«По предварительным данным, снеговая нагрузка на крышу манежа конного клуба составила от 600 до 800 килограммов на квадратный метр. Общих вес снеговой нагрузки составил более 480 тонн», — сказал он. Общая площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.

Об этом сообщил в пятницу на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ «Центр ГО ЧС Новосибирской области» Петр Степанов.

Степанов отметил, что снегозапасы на территории Новосибирской области превышают норму за весь зимний период, исходя из чего можно предположить, что будущие снегопады еще усложнят обстановку.

Замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Алексей Задорожный в связи со сложившейся обстановкой предложил всем муниципальным органам власти организовать проверку крыш зданий и сооружений и, не дожидаясь весны, организовать работы по их очистке.

По его словам, при ликвидации чрезвычайной ситуации накануне спасатели действовали грамотно и оперативно. Однако он отметил несогласованные действия местных властей в ситуации, когда клуб «Аллюр» находился на границе Бердска и Новосибирского района Новосибирской области.

По данным СК, в четверг произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр» близ поселка Новый Новосибирской области, в результате погибли подросток 15 лет и мужчина 45 лет. В прокуратуре уточнили, что погибшие — тренер и воспитанница конного клуба. Трое пострадавших — двое подростков 2000 года рождения и 41-летняя женщина — госпитализированы. Второй тренер и ребенок не пострадали. Сейчас в больнице остается одна девочка.