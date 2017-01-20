СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассатора в Химках

Следствие установило, что 20 января около полуночи неизвестный мужчина стрелял в инкассатора и сотрудника частного охранного предприятия в ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе города Химки. В результате разбойного нападения один из мужчин — 38-летний сотрудник ЧОПа — получил огнестрельные ранения, он скончался на месте. Отмечается, что инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств. Нападавший с места преступления скрылся.

«Следственным отделом по городу Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. “в” ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК РФ», — говорится в сообщении.