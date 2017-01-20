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08:51 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассатора в Химках

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дело возбуждено по факту вооруженного нападения в городе Химки на инкассатора и охранника, один из которых скончался от ранений, сообщает в пятницу управление Следственного комитета по региону.

Источник: РИА Новости

Следствие установило, что 20 января около полуночи неизвестный мужчина стрелял в инкассатора и сотрудника частного охранного предприятия в ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе города Химки. В результате разбойного нападения один из мужчин — 38-летний сотрудник ЧОПа — получил огнестрельные ранения, он скончался на месте. Отмечается, что инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств. Нападавший с места преступления скрылся.

«Следственным отделом по городу Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. “в” ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователями окончен осмотр места происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего. Расследование уголовного дела продолжается.

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