После трагедии прокуратура проверит охрану ММК
По поручению прокурора области организована проверка охраны металлургического комбината в Магнитогорске.
По поручению прокурора области организована проверка охраны металлургического комбината в Магнитогорске.
В Магнитогорске проверят, как охраняется территория ММК. Соответствующее поручение дал прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Напомним, накануне на смотровой площадке доменного цеха предприятия найдены тела троих мужчин. Как оказалось, на ММК они не работали, а проникли туда, вероятно, чтобы согреться, где отравились угарным газом. Прокурору Орджоникидзевского района Магнитогорска поручено проверить надлежащее осуществление трудовых обязанностей сотрудниками охраны. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.