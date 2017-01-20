После трагедии прокуратура проверит охрану ММК

В Магнитогорске проверят, как охраняется территория ММК. Соответствующее поручение дал прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, накануне на смотровой площадке доменного цеха предприятия найдены тела троих мужчин. Как оказалось, на ММК они не работали, а проникли туда, вероятно, чтобы согреться, где отравились угарным газом. Прокурору Орджоникидзевского района Магнитогорска поручено проверить надлежащее осуществление трудовых обязанностей сотрудниками охраны. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.