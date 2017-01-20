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09:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области орудует серийный налетчик, избивающий жертв бейсбольной битой

Серия нападений на жителей села Пристанское Таврического района встревожила силовиков. Неизвестный врывается по ночам в дома сельчан, избивает их битой, забирает ценности и скрывается на автомобиле.

Порталу Om1.ru стало известно о серии странных разбойных нападений в Таврическом районе Омской области. Жертвами довольно нетипичных ограблений там стали уже двое жителей села Пристанское, оба случая произошли буквально два дня назад с разницей в полтора часа.

Вчера утром, 19 января, в полицию Таврического района обратились сразу двое жителей указанного села. Одним из заявителей стал 57-летний мужчина. Он пояснил, что накануне, около 10.00 часов вечера, к нему в дом ворвался неизвестный грабитель, избил его битой и забрал музыкальный центр, мобильный телефон и продукты.

Такую же историю рассказала и 68-летняя пенсионерка, проживающая в том же селе. В половине двенадцатого вечера к ней в дом ворвался неизвестный и избил её битой. Вор похитил два сотовых телефона, планшет и одну золотую серьгу. Пенсионерка оценила похищенное в 11 тысяч рублей.

Интересно, что налетчик работал в перчатках, а с места преступления уезжал на автомобиле. Учитывая, что добыча вора была не велика, силовиков удивила дерзость совершенных преступлений.

По факту налетов возбуждено сразу два уголовных дела по статье «Разбой». Сейчас силовики устанавливают, идет ли речь об одном человеке, либо по одной и той же схеме в селе действовали разные грабители.

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