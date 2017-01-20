Резонансное дело по автоподжогам на ЮБК: суд вынес приговор челябинцу

Волна массовых поджогов машин прокатилась по ЮБК в конце февраля прошлого года. Были зафиксированы сразу 12 возгораний автомобилей в округе Большой Ялты. В течение нескольких дней количество сгоревших на ЮБК иномарок увеличивалось, и менее чем за неделю число уничтоженных огнем авто составило 23 единицы. 7 марта сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Симферополе подозреваемого в массовых поджогах автомобилей на Южном берегу Крыма. Им оказался житель Челябинска 1973 года рождения.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам поджогов 18 автомобилей, однако в ходе предварительного следствия правоохранители смогли доказать причастность челябинца не ко всем преступным инцидентам, и их выделили в отдельное производство.

Исходя из судебного решения, действия подсудимого квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ как умышленное унижение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога.

«Вина подсудимого в инкриминируемых деяниях объективно подтверждается собранными по делу и представленными суду доказательствами, анализ которых позволил сделать вывод о доказанности вины подсудимого в совершенных преступлениях», — говорится в решении суда.

При определении меры наказания суд взял во внимание такие факты, как отсутствие судимости, положительные характеристики, а также учел смягчающие обстоятельства — признание вины в совершении преступлений и наличие на иждивении малолетних детей. Кроме того, из решения следует, что потерпевшим был возмещен как материальный, так и моральный вред, в связи с чем от восьми потерпевших поступили отказы от ранее заявленных гражданских исков, которые суд принял во внимание. Иск девятого потерпевшего о взыскании морального и материального ущерба на общую сумму 332 тысячи рублей суд решил оставить без рассмотрения в связи с его неявкой на судебное заседание.

Как рассказала РИА Новости (Крым) одна из потерпевших — владелица сгоревшего автомобиля Jaguar Нелли — с учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил челябинца к полутора годам лишения свободы. При этом в срок отбытия наказания суд засчитал время заключения под стражей — с марта 2016 года.

«Он компенсировал ущерб по тем эпизодам, которые признал, и по тем, где у следователей была достаточная доказательная база. Но по нашему анализу они больше основывались на его признательных показаниях, поскольку мобильная связь (геолокация — ред.) показала его везде — начиная от Алушты и заканчивая Массандрой, с 27 февраля по 3 марта, — рассказала Нелли. — По приговору суда Алушты ему дали два года лишения свободы, но адвокаты подали на апелляцию и ему дали полтора года с отбыванием в колонии поселения. Мы считаем, что это очень легкое наказание. И учитывая, что в феврале скоро будет год с совершения преступления, срок исчисляется с марта, то скоро он выйдет на свободу».

Нелли — одна из восьми автовладельцев, дела которых были выделены в отдельное производство. По ее словам, потерпевшие считают, что разъединять столь резонансное дело было неправильным, и приводят свои аргументы.

«Суды и первой и второй инстанции дали, на наш взгляд, легкое наказание. Это резонансное дело выделять в отдельное производство не должны были, поскольку во всех 18-ти пожаро-технических экспертизах было одинаковое заключение эксперта. Нефтепродукт не установлен, но очаг возгорания был с переднего левого колеса. Почерк один», — подчеркнула потерпевшая.

На данный момент расследование уголовного дела по поджогам восьми автомобилей продолжается.