Мужчина погиб в горящей пятиэтажке в Краснооктябрьском районе Волгограда

Сообщение о возгорании пятиэтажки на улице Качалова диспетчеру спасательной службы поступило в 19:25. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в здании в одной из комнат горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

При инциденте заживо сгорел мужчина. В настоящее время его личность устанавливается. Специалисты говорят, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.