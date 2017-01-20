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11:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина погиб в горящей пятиэтажке в Краснооктябрьском районе Волгограда

Пожар, в котором погиб один человек, произошел вечером 19 января в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании пятиэтажки на улице Качалова диспетчеру спасательной службы поступило в 19:25. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в здании в одной из комнат горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

При инциденте заживо сгорел мужчина. В настоящее время его личность устанавливается. Специалисты говорят, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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