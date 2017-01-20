В Тольятти похищена с выставки скульптура

В Тольятти с отчетной выставки Творческого союза «Солярис» была украдена скульптура Валерия Максимова «Инь и Ян (женщина на шершавом козле)». Выставка проходит в библиотеке на ул. Чайкиной, 71.

Как рассказал порталу ТЛТправда глава ТСХ «Солярис» Олег Березин, ранее в журнале отзывов была обнаружена запись с требованием «немедленно убрать эту скульптуру», но на нее никто не отреагировал, так как было решено, что писал человек в порыве глупости, неадеквата или религиозного фанатизма. Не думали, не гадали и никак не ожидали, что угрожающие интонации были не на пустом месте.

По мнению Валерия Максимова, почерк был похож на почерк пожилой женщины, которая, по его предположениям, могла возмутиться тем, что женская фигура была обнаженная, а выражение морды козла не очень благостное, хотя ничего в позе женщины, как считает автор, не было предосудительного, вызывающего или соблазняющего.

Библиотекари провели внутреннее расследование в надежде, что вор был читателем библиотеки, пытаясь по почерку отыскать этого человека, но все безрезультатно. Скульптура исчезла, похититель неизвестен, автор в шоке. «Такое, — как говорит Олег Березин, — произошло впервые за долгие годы выставочной деятельности», пишет TLTgorod.