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09:39 (мск), источник: Publika.md

Из-за аварии в сети несколько семей в Бельцах пять дней оставались без воды

Жители Бельц пять дней были без воды из-за аварии в трубопроводе. Муниципальное предприятие Apă Canal Бельц отказалось устранять неполадки, пока жильцы близлежащих домов не оплатят ремонт труб.

Источник: Publika.md

К ликвидации аварии приступили лишь после появления съемочной группы Publika TV.

Семь семей в районе Новых Бельц оставались без воды в течение пяти дней. Люди обратились за помощью к работникам «Apă Canal», а те лишь полностью отключили подачу воды.

«Сюда камень положили, чтобы никто не упал, так как этот колодец не был закрыт. Но здесь проехал трактор, когда чистил снег, и камень упал в колодец и повредил трубы водоснабжения. А сейчас нас заставляют платить за ремонт».

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Представители предприятия «Apă Canal Bălți» говорят, что устранят неполадку только когда люди купят все необходимые материалы и оплатят ремонт.

«На счет бухгалтерии предприятия они должны перечислить деньги за работу. После того, как я почищу колодец, скажу, какие материалы купить, чтобы мы могли все отремонтировать. Таков закон, авария случилась на их линии, и они должны всё оплатить», — заявил представитель «Apă Canal Bălți» Антон Дудник.

Людям снова включили воду через несколько часов после прибытия на место аварии съёмочной группы Publika TV. Предприятие «Apă Canal Bălți» отремонтировало трубы, а деньги за работу включат в счета за январь. Жители Бельц платят за один кубометр воды 10,08 леев. Расходы на содержание водопровода также включены в тариф.

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