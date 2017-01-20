Из-за аварии в сети несколько семей в Бельцах пять дней оставались без воды

К ликвидации аварии приступили лишь после появления съемочной группы Publika TV.

Семь семей в районе Новых Бельц оставались без воды в течение пяти дней. Люди обратились за помощью к работникам «Apă Canal», а те лишь полностью отключили подачу воды.

«Сюда камень положили, чтобы никто не упал, так как этот колодец не был закрыт. Но здесь проехал трактор, когда чистил снег, и камень упал в колодец и повредил трубы водоснабжения. А сейчас нас заставляют платить за ремонт».