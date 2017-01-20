Из-за аварии в сети несколько семей в Бельцах пять дней оставались без воды
Жители Бельц пять дней были без воды
Жители Бельц пять дней были без воды
К ликвидации аварии приступили лишь после появления съемочной группы Publika TV.
Семь семей в районе Новых Бельц оставались без воды в течение пяти дней. Люди обратились за помощью к работникам «Apă Canal», а те лишь полностью отключили подачу воды.
«Сюда камень положили, чтобы никто не упал, так как этот колодец не был закрыт. Но здесь проехал трактор, когда чистил снег, и камень упал в колодец и повредил трубы водоснабжения. А сейчас нас заставляют платить за ремонт».
Представители предприятия «Apă Canal Bălți» говорят, что устранят неполадку только когда люди купят все необходимые материалы и оплатят ремонт.
«На счет бухгалтерии предприятия они должны перечислить деньги за работу. После того, как я почищу колодец, скажу, какие материалы купить, чтобы мы могли все отремонтировать. Таков закон, авария случилась на их линии, и они должны всё оплатить», — заявил представитель «Apă Canal Bălți» Антон Дудник.
Людям снова включили воду через несколько часов после прибытия на место аварии съёмочной группы Publika TV. Предприятие «Apă Canal Bălți» отремонтировало трубы, а деньги за работу включат в счета за январь. Жители Бельц платят за один кубометр воды 10,08 леев. Расходы на содержание водопровода также включены в тариф.