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09:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Житель Приморья стал фигурантом дела после гибели его сына от инсектицидов

Дело возбуждено в отношении мужчины, разложившего по квартире неизвестные химикаты для травли насекомых.

В Приморском крае от отравления химическими веществами погиб пятилетний мальчик. В отношении его отца, разложившего химикаты по квартире, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Уточняется, что 33-летний приморец подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России — причинение смерти по неосторожности. Труп пятилетнего ребёнка найден 19 января в городе Артёме (Приморский край) в квартире, где он жил со своим отцом.

Следствие установило, что мальчик отравился неизвестным ядом. Правоохранители предполагают, что трагедия произошла из-за неосторожных действий отца ребёнка.

«Накануне он принес домой таблетки химиката и разложил в квартире для травли насекомых. Известно, что мужчина самовольно взял химикат по месту работы», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что назначен ряд судебных экспертиз в рамках уголовного дела. Будет определён состав химического вещества, которым отравился ребёнок, а также причина, по которой химикат оказался в свободном доступе.

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