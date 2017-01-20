Группа «черных» лесорубов осуждена в Челябинской области, ущерб — свыше 42 млн

Кыштымский городской суд (Челябинская область) вынес приговор организованной группе из 14 человек, занимавшейся незаконной рубкой леса в Кыштымском, Каслинском и Аргаяшском лесничествах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Объем уголовного дела на момент поступления в суд составил 69 томов. Предварительное следствие велось с апреля 2013 года. Первоначально дело было возвращено для дополнительного расследования. Повторно оно поступило в суд в сентябре 2015 года и было принято к производству», — сообщила консультант суда Эвелина Никитина.

По ее словам, на скамье подсудимых оказались 14 человек, которые изначально обвинялись в незаконных рубках лесных насаждений в крупном размере, трое — в организации преступного сообщества, восемь — в участии в нем, некоторые — в краже в крупном размере, разбое с применением оружия, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного орудия группой лиц по предварительному сговору.

По подсчетам лесничих и следователей, государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 42 млн рублей.

«По итогам судебного разбирательства обвинение в полном объеме не подтвердилось», — уточнила Никитина.

Так, часть подсудимых была оправдана по статье «Создание преступного сообщества и участие в нем». Вместе с тем, суд установил, что преступления совершались в составе организованной группы.

«По приговору 13 подсудимых признаны виновными в совершении незаконных рубок лесных насаждений в крупном размере организованной группой. Их совместные действия квалифицированы судом как одно преступление, предусмотренное частью 3 статьи 260 УК РФ», — уточнили в суде, объяснив это тем, что все рубки леса были совершены ими по единому умыслу.

Один из подсудимых приговорен к трем с половиной годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 20 тыс. рублей, еще один — к трем годам пяти месяцам колонии общего режима, четверо получили от двух с половиной до девяти лет трех месяцев строгого режима (трое из них уже отбывали условное или реальное наказание), остальные получили условное наказание — от двух лет трех месяцев до двух лет шести месяцев с испытательным сроком на три с половиной года.

«Шесть человек, осужденных условно, были амнистированы в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — отметили в суде.

По приговору у лесорубов в доход государства конфискованы автомобиль ВАЗ-212140, бензопилы, пильные цепи, пилорама.

Исковые требования Кыштымского, Аргаяшского и Каслинского лесничеств были оставлены без рассмотрения. Суд предложил произвести расчет ущерба, нанесенного каждым участником группы.

Приговор не вступил в законную силу.