У молодого пермяка нашли более 17 кг наркотиков

Как рассказали в краевом ГУ МВД, накоторговца задержали в результате спецоперации, на разработку которой ушло несколько месяцев. При личном досмотре задержанного и обыска его машины полицейские изъяли порядка 600 граммов синтетического наркотика, а в квартире молодого пермяка нашли еще 17 килограммов. Изъятого хватило бы на 71 тысячу разовых доз.

По версии полицейских, пермяк приобретал крупные партии синтетики, фасовал их на более мелкие (массой от 5 до 100 граммов) и раскладывал по тайникам на территории города.

По факту покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.