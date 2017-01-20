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09:29 (мск), источник: Новости Перми

У молодого пермяка нашли более 17 кг наркотиков

Житель Свердловского района Перми оказался причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Как рассказали в краевом ГУ МВД, накоторговца задержали в результате спецоперации, на разработку которой ушло несколько месяцев. При личном досмотре задержанного и обыска его машины полицейские изъяли порядка 600 граммов синтетического наркотика, а в квартире молодого пермяка нашли еще 17 килограммов. Изъятого хватило бы на 71 тысячу разовых доз.

По версии полицейских, пермяк приобретал крупные партии синтетики, фасовал их на более мелкие (массой от 5 до 100 граммов) и раскладывал по тайникам на территории города.

По факту покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

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У молодого пермяка нашли более 17 кг наркотиков
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