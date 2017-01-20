Роману Юшкову предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни

Поводом для этого стала публикация в социальных сетях статьи «Скажи чужаку своё НЕТ».

Как сообщает агентство «Перископ», одним из доказательств по делу стала психолого-лингвистическая экспертиза текста, проведённая Уральским региональным центром судебной экспертизы. Эксперты указали, что «…в представленном на анализ материале отсутствует сравнение групп, автор не сообщает о превосходстве, исключительности либо неполноценности какой-либо группы, выделенной по признаку расы, национальности, происхождения, отношения к религии…, не стремится убедить адресата в том, что какие либо группы неравноценны и отличаются от других групп в биологическом, моральном, культурном или других аспектах». Однако, эксперты поставили автору статьи в вину то, что он «сообщает о необходимости защищать интересы собственного народа», а также то, что «для описания представителей народов Кавказа и Средней Азии говорящий использует слова, имеющие негативную эмоциональную окраску».



Напомним, текст был размещён в интернете в июне прошлого года и стал предметом проверки Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В октябре следственный отдел по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю возбудил в отношению Юшкова уголовное дело.



В 2013 году Роман Юшков привлекался к уголовной ответственности за публикацию в пермской краевой газете «Звезда» своего материала «Истерия по-пугачёвски», посвящённого проблеме беззащитности русского населения перед чеченским криминалом в Саратовской области. Тогда публицист был полностью оправдан судом по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды» и амнистирован по статье 280 «Призывы к экстремистской деятельности».