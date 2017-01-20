В управлении угрозыска полиции Омской области прошли обыски

Сегодня, 20 января, в Управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области прошли обыски, информацию о чем подтвердили порталу Om1.ru в региональном Следственном комитете.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области:

— Мы подтверждаем факт выемки документов в Управлении уголовного розыска полиции Управления МВД России по Омской области в здании на улице Пушкина, 138. Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД, подозреваемых в мошенничестве. Документы изымались в рамках проводимых следственных действий.

Собственно в полиции пока не готовы комментировать произошедшее.

Алексей Командыков, начальник ОИОС УМВД России по Омской области:

— По данной ситуации нет официальных комментариев. Будут ли — не могу сказать.