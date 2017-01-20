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12:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани мужчина вклеил в чужой паспорт свое фото и набрал кредитов

В Казани 47-летний мужчина вклеил в чужой паспорт свое фото и оформил кредиты на покупку драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Сообщается, что в декабре прошло года в полицию с заявлением обратилась предпринимательница.

 — Мужчина оформил кредит на покупку золотых изделий на почти на 55 тысяч рублей, — сказала женщина.

Однако о том, что паспортные данные не соответствуют действительности женщина узнала после того, как пришел ответ с банка.

Отмечается, что полицейским удалось установить личность мошенника. Его задержали по месту жительства.

 — Мужчина признался, что купил чужой паспорт и вклеил свою фотографию, а затем оформлял кредиты на покупку драгоценностей в разных торговых точках города. После этого товар реализовывал, а деньги тратил, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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