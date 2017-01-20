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09:35 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ленинградском районе при пожаре погибли женщина и ребенок

В Ленинградском районе начали проверку после пожара, при котором погибли женщина и ребенок.

Возгорание произошло в станице Крыловской вечером 19 января. В доме жили 45-летняя женщина с сожителем и трехлетним ребенком. По словам мужчины, он проснулся и увидел, что горит диван. Он разбудил женщину и выбежал за водой, но зайти обратно не смог из-за распространившегося пламени. Он стал звать на помощь и разбивать окна. Очевидцы вызвали пожарных, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время тушения обнаружили тела женщины и ребенка. Предварительной причиной их гибели назвали травление угарным газом. Причиной пожара могло стать нарушение техники эксплуатации печи.

Проводится проверка, по ее окончанию будет принято процессуальное решение.

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