В Ленинградском районе при пожаре погибли женщина и ребенок
В Ленинградском районе начали проверку после пожара, при котором погибли женщина и ребенок.
В Ленинградском районе начали проверку после пожара, при котором погибли женщина и ребенок.
Возгорание произошло в станице Крыловской вечером 19 января. В доме жили 45-летняя женщина с сожителем и трехлетним ребенком. По словам мужчины, он проснулся и увидел, что горит диван. Он разбудил женщину и выбежал за водой, но зайти обратно не смог
Во время тушения обнаружили тела женщины и ребенка. Предварительной причиной их гибели назвали травление угарным газом. Причиной пожара могло стать нарушение техники эксплуатации печи.
Проводится проверка, по ее окончанию будет принято процессуальное решение.