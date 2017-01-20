Найдено тело похищенного в Выборге водителя

ЧП на улице Кривоносова в Выборге обернулось убийством двух человек. Пострадал не только водитель, но и разнорабочий из Всеволожского района.

В Следственном комитете РФ по Ленобласти ivbg.ru подтвердили факт убийства двух человек. Было установлено, что у дома 12 по улице Кривоносова произошел конфликт между двумя прохожими и водителем автомобиля Toyota. Напомним, по словам очевидцев, пешеходы вышли на проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом, из-за чего водитель был вынужден съехать с дороги и врезался в дерево. Недолгий разговор между мужчинами закончился жестоким избиением водителя.

После этого пешеходы погрузили мужчину, находившегося без сознания, в его же автомобиль и вывезли за город, где задушили. Тело, для сокрытия улик, они сбросили в водоем в Выборгском районе. Автомобиль оставили на автобусной остановке.

Преступники взяли ключи от дома убитого и поехали к нему на участок во Всеволожский район, где убили разнорабочего и скинули тело в колодец.

Тела обоих убитых обнаружены. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека» и по статье 105 «Убийство». Сегодня в суд будет подаваться ходатайство об аресте подозреваемых.

Мотивы преступления устанавливаются следствием.