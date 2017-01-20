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10:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус загорелся на улице Краснореченской в Хабаровске

Как утверждают очевидцы, из-за запаха дыма в салоне упал в обморок ребенок.

Утром 19 января во время движения по улице Краснореченской загорелся коммерческий автобус маршрута № 40, сообщает портал «Губерния». Пассажиры покинули салон лишь после того, как школьница упала в обморок из-за дыма.

«Я ехала на работу, все [пассажиры] почувствовали запах дыма, так проехали несколько остановок. В итоге пока школьница лет десяти не упала в обморок, пассажиры не вышли. Следом выбежал водитель с огнетушителем», — рассказала очевидец происшествия, хабаровчанка Оксана Назарова.

Факт возгорания подтвердил представитель компании-перевозчика — ООО «Васильев».

«Там проблема возникла по электрике, загорелся автобус, его потушили, не сгорел. Проверили — все в отличном теперь состоянии», — прокомментировал начальник службы эксплуатации ООО «Васильев» Иван Ниценко.

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