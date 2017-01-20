Неудачный разворот на автодороге «Восток» закончился ДТП с участием трех машин

Три автомобиля оказались разбиты в результате аварии на автодороге «Восток», сообщает портал «Губерния». Водитель автомобиля «Тойота Спринтер» двигался в сторону Тополево. Шофер заговорился с пассажиром, которого вез на улицу Карла Маркса, и проехал нужный поворот. Хабаровчанин решил развернуться. Автомобилист оценил расстояние до встречной машины и приступил к маневру. Разворот был уже почти завершен, когда в седан врезался «Ниссан АД».

От удара универсал выбросило на встречную часть дороги. Здесь в него врезалось такси «Ниссан Вингроад», шофер которого двигался за «Спринтером».

«Ниссан АД» оказался разбит и спереди, и сзади. Радиатор вышел из строя. Водителю пришлось греться в машине второго пострадавшего — владельца «Вингроада».

В салоне такси находился и пассажир. Клиент ушиб ногу, но за помощью к медикам обращаться не стал.

Виновник аварии свою ошибку признал. Участники этого дорожного инцидента ждали выездную дежурную часть до самого утра. За это время топливо в «Спринтере» закончилось, и теперь уже все автомобилисты собрались в единственной теплой машине — «Вингроаде».