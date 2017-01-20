Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Песков заявил о своих надеждах как гражданина России
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Неудачный разворот на автодороге «Восток» закончился ДТП с участием трех машин

Виновник аварии заговорился с пассажиром и проехал нужный ему поворот.

Источник: Губерния онлайн

Три автомобиля оказались разбиты в результате аварии на автодороге «Восток», сообщает портал «Губерния». Водитель автомобиля «Тойота Спринтер» двигался в сторону Тополево. Шофер заговорился с пассажиром, которого вез на улицу Карла Маркса, и проехал нужный поворот. Хабаровчанин решил развернуться. Автомобилист оценил расстояние до встречной машины и приступил к маневру. Разворот был уже почти завершен, когда в седан врезался «Ниссан АД».

От удара универсал выбросило на встречную часть дороги. Здесь в него врезалось такси «Ниссан Вингроад», шофер которого двигался за «Спринтером».

«Ниссан АД» оказался разбит и спереди, и сзади. Радиатор вышел из строя. Водителю пришлось греться в машине второго пострадавшего — владельца «Вингроада».

В салоне такси находился и пассажир. Клиент ушиб ногу, но за помощью к медикам обращаться не стал.

Виновник аварии свою ошибку признал. Участники этого дорожного инцидента ждали выездную дежурную часть до самого утра. За это время топливо в «Спринтере» закончилось, и теперь уже все автомобилисты собрались в единственной теплой машине — «Вингроаде».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комсомольчанин задолжал своему ребенку более 50 тысяч рублей
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь