Президентский Совет по правам человека будет контролировать ситуацию в интернате на Ляпустина

В ближайшее время в Свердловскую область выедет группа правозащитников из комиссии по общественному контролю СПЧ. Представитель Совета сообщила, что соответствующий запрос будет направлен в Следственный Комитет и Министерство труда и социальной защиты.

«Скандально известный интернат на Ляпустина мы уже несколько раз проверяли с коллегами по СПЧ. Я лично была там трижды, были написаны рекомендации о том, что в учреждении остро не хватает воспитателей и медперсонала. Мы говорили о том, что есть много проблем, которые необходимо решать. И неоднократно поднимали этот вопрос. Однако снова чп… Мы берем ситуацию в этом учреждении на особый контроль», — сообщила «УралПолит.Ru» ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова.

Она отметила, что в ходе предыдущих проверок был выявлен значительный некомплект педагогического персонала: 24 воспитателя при штате в 42 человека, 2 психолога при штате в 5 человек.

Напоминаем, вчера, 19 января, около 7 утра санитарка оставила без присмотра оставила в ванной с кипятком 11-летнего мальчика, в связи с заболеванием у него снижен болевой порог. Ребенок получил ожоги 35% тела.

В интернате на Ляпустина неоднократно были громкие скандалы и происшествия с детьми. В конце 2015 года один из воспитанников вытолкнул другого из окна третьего этажа, а в 2014 году дети заявили об истязаниях со стороны персонала, в результате был задержан замдиректора училища. Бывший детский омбудсмен Павел Астахов назвал интернат «фабрикой несчастья» и заявил о том, что обсудил перспективы скорейшего реформирования учреждения.