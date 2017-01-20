Число пострадавших при катании на ледяной горке на Урале возросло до 76

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Количество получивших травмы при катании на ледяной горке в Серове (Свердловская область) возросло до 76, девять детей получили переломы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий серовским травматологическим пунктом Владимир Лазарев.

«С 28 декабря 2016 года по 19 января 2017 года при катании на ледяной горке 76 человек получили травмы различной степени тяжести. Переломы получили 9 детей и 8 взрослых, также трое взрослых и трое детей получили сотрясения головного мозга», — сказал Лазарев. Он добавил, что зафиксировано 45 ушибов, остальное приходится на растяжения.

Ранее региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») после того, как более 40 человек получили травмы при катании на горке.

В начале января комиссия в составе представителей городской администрации обследовала горку. Было установлено, что скат находится в удовлетворительном состоянии. Также отмечено, что за его надлежащим состоянием постоянно следят строители зимнего городка.