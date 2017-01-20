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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего офицера ФСБ судят в Волгограде за мошенничество

Уголовное дело, возбужденное еще 2008 году, наконец-то дошло до суда.

Как уточнили «Ъ» в Волгоградском гарнизонном суде, речь идет о нескольких эпизодах мошенничества, совершенных бывшим офицером УФСБ по Волгоградской области Андреем Чумановым в 2006—2007 гг.

По версии следствия, в 2006 году подозреваемый предложил волгоградскому ресторатору Алексею Торубарову помощь в покупке муниципального здания в центре Волгограда на ул. Советской, 16, которое было выставлено на торги администрацией города. За свои услуги офицер получил 13,8 млн рублей. В 2007 году за содействие в покупке еще одного здания на ул. Коммунистической, 10 Чуманов получил от ресторатора 18 млн рублей.

Как ранее сообщал СМИ Алексей Торубаров, для сбора этих сумм ему пришлось взять несколько кредитов и заложить всю свою собственность. Однако указанные помещения выкупить ему так и не удалось; деньги Чуманов ему не вернул. В декабре 2007 года офицер был уволен из ФСБ, а в январе 2008 года Военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградскому гарнизону начал расследование это дела.

В 2013 году гарнизонный суд назначил 2,5 года лишения свободы бывшему депутату гордумы Волгограда Евгению Глазкову, которого следствие называет сообщником Андрея Чуманова. Сам он несколько лет скрывался в Чечне и за это время успел стать фигурантом еще нескольких скандальных историй, связанных с рейдерскими захватами торгового центра SVL в Волгограде и здания фирмы «Югра Лтд» (г. Москва). Только в октябре 2016 года следователям удалось задержать бывшего офицера ФСБ и доставить его в Волгоград.

Оглашение приговора по делу Андрея Чуманова ожидается в марте, уточнил представитель суда.

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