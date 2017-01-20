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10:20 (мск), источник: РИА Новости

Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавшего в уральском интернате ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Жизни воспитанника екатеринбургского интерната для умственно отсталых детей, пострадавшего в четверг, ничего не угрожает, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Как сообщалось ранее, 19 января в «Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей», расположенном на улице Ляпустина, пострадал 11-летний воспитанник. Мальчик со сниженным болевым порогом во время мытья получил ожоги и был госпитализирован.

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«Ребенок находится в больнице, в стационаре. Его состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. Вчера в интернате работали сотрудники прокуратуры, СКР и министерства соцполитики. Сегодня туда выехали наши специалисты. Они будут смотреть, как выполнялись наши рекомендации, данные ранее. Проблема в том, что в этом случае человеческий фактор стал уже системной проблемой», — сказал Мороков.

В самом интернате за комментариями предложили обратиться в министерство социальной политики Свердловской области. На данный момент, связаться с представителями министерства не удалось.

Случившееся 19 января является далеко не первым ЧП в екатеринбургском интернате на Ляпустина. Так, в январе 2016 года там во время купания погибла восьмилетняя девочка. В ноябре 2015 года один из воспитанников вытолкнул из окна пятилетнего товарища. Еще раньше два сотрудника учреждения стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам избиений детей.

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