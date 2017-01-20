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10:23 (мск), источник: dostup1.ru

Разбойник с ножом напал на кассира в челябинском магазине

Девушка не побоялась оттолкнуть налетчика, а очевидцы позвонили 02.

Полиция Челябинска задержала на месте преступления 37-летнего уголовника, напавшего с ножом на оператора системы сбора электронных платежей, расположенной в помещении продуктового магазина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в зале магазина по улице Новороссийская. Угрожая ножом 21-летней сотруднице, неизвестный потребовал передать ему деньги. В кассе находилось более 140 тыс. рублей. Девушка не растерялась, оттолкнула нападавшего и закричала. Очевидцы вызвали полицию.

«На место преступления незамедлительно был направлен ближайший наряд ДПС. Мужчина, бросив нож, попытался убежать, но прибывшие на место полицейские при содействии граждан задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции “Ленинский”. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Следственным подразделением возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор.

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