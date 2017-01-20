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10:33 (мск), источник: Newslab.ru

В Назарово обрушился цех ликвидированного завода

В Назарово рухнула кровля на закрытом производстве, сообщило 20 января местное издание «Запад24».

Обрушение произошло в ночь на 19 января в одном из цехов бывшего завода «Сельмаш», выпускавшего детали и оборудование для комбайнов. Здание давно не эксплуатируется, поэтому при обрушении нескольких пролетов цеха никто не пострадал.

«На данный момент уже проведены работы по укреплению оставшихся конструкций. Возможной причиной обрушения специалисты называют снеговую нагрузку на кровлю как результат значительного количества выпавших осадков в зимнее время», — сообщает издание.

Не исключено, что стены и кровля были ослаблены в результате демонтажа конструкций здания — очевидцы сообщают, что цеха уже несколько лет разбирали, демонтируя его конструкции на металлолом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что к ним сообщение о происшествии не поступало. По официальным данным ведомства, в крае последний раз обрушение крыш из-за снега происходило в 2010 году, когда в Дивногорске провалилась крыша жилого дома, а в Красноярске — крыша цеха на заводе «Крастяжмаш».

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