В Назарово обрушился цех ликвидированного завода

Обрушение произошло в ночь на 19 января в одном из цехов бывшего завода «Сельмаш», выпускавшего детали и оборудование для комбайнов. Здание давно не эксплуатируется, поэтому при обрушении нескольких пролетов цеха никто не пострадал.

«На данный момент уже проведены работы по укреплению оставшихся конструкций. Возможной причиной обрушения специалисты называют снеговую нагрузку на кровлю как результат значительного количества выпавших осадков в зимнее время», — сообщает издание.

Не исключено, что стены и кровля были ослаблены в результате демонтажа конструкций здания — очевидцы сообщают, что цеха уже несколько лет разбирали, демонтируя его конструкции на металлолом.