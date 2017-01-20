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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Более 800 кубометров конструкций вывезли с места ЧП под Новосибирском

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Порядка 800 кубических метров металлоконструкций и строительного мусора уже вывезено с места обрушения кровли манежа конного клуба в Бердске Новосибирской области, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МЧС России.

По данным МЧС, в 13.37 мск в четверг произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр» на площади 500 квадратных метров. На момент обрушения в манеже находились семь человек, в том числе четыре ребенка, а также четыре лошади.

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В результате ЧП погибли подросток 15 лет и мужчина 45 лет. Погибшие — тренер и воспитанница конного клуба. Трое пострадавших — двое подростков 2000 года рождения и 41-летняя женщина — госпитализированы. Второй тренер и ребенок не пострадали. Сейчас в больнице остается одна девочка.

«Всего разобрано и вывезено 800 кубометров завалов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались более 330 человек и 80 единиц техники.

Работа спасателей на месте обрушения конного клуба в Новосибирской области.

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