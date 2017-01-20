ДТП трех «Ниссанов» возле цирка попало на видео

19 января около 23.50 на перекрестке улиц Советская и Челюскинцев, недалеко от здания цирка, произошла крупная авария. Все трое автомобилей-участников ДТП получили серьезные повреждения. В результате аварий никто из людей не пострадал.

Авария произошла поздно вечером. Предварительно, аварию спровоцировал минивэн «Куб», который начал поворот, не перестроившись в крайний левый ряд. Кроме автомобилей, пострадавших нет.

— В аварии были повреждены два Nissan X-Trail и маленький, но сильный Nissan Cube, который и спровоцировал ДТП, — прокомментировал аварком «Автоспаса».

Серый Nissan X-Trail и Nissan Cube двигались по ул. Гоголя в сторону ул. Челюскинцев, когда «Куб» из средней полосы начал поворот в сторону Крылова. Водитель бьет серый Икс-Трэйл, который от удара выезжает на встречную полосу, где в него врезается белый Икс-Трэйл. После столкновения оба внедорожника выбрасывает в сторону тротуара: белый — в металлическое ограждение, серый задней частью — на сугроб.

Необычная авария произошла днем ранее на улице Ватутина. Нетрезвый лихач на Тойоте выбил заднее колесо снегоуборочному трактору. В соцсетях водителя прозвали «трактороненавистником» и предложили в качестве наказания поставить его убирать снег на улицах вручную.