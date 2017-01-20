ДТП трех «Ниссанов» возле цирка попало на видео
ДТП с участием трех автомобилей Nissan в Центральном районе Новосибирска попало на видео.
ДТП с участием трех автомобилей Nissan в Центральном районе Новосибирска попало на видео.
Авария произошла поздно вечером. Предварительно, аварию спровоцировал минивэн «Куб», который начал поворот, не перестроившись в крайний левый ряд. Кроме автомобилей, пострадавших нет.
19 января около 23.50 на перекрестке улиц Советская и Челюскинцев, недалеко от здания цирка, произошла крупная авария. Все трое
— В аварии были повреждены два Nissan
Серый Nissan
Необычная авария произошла днем ранее на улице Ватутина. Нетрезвый лихач на Тойоте выбил заднее колесо снегоуборочному трактору. В соцсетях водителя прозвали «трактороненавистником» и предложили в качестве наказания поставить его убирать снег на улицах вручную.