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10:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Директор новосибирского предприятия не выплатил налоги на 137 миллионов

Глава организации сберег деньги с помощью махинаций.

46-летнего директора ЗАО «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 137 миллионов рублей.

С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года руководитель вел фиктивный документооборот между предприятием и другими юридическими лицами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Согласно фиктивным документам, организация получала дорогостоящий товар. На основании этих документов расходы фирмы сильно завышались. В результате уменьшался налог компании на прибыль, и организация получала необоснованные вычеты по НДС.

Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.

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