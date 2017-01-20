Директор новосибирского предприятия не выплатил налоги на 137 миллионов
Глава организации сберег деньги с помощью махинаций.
Глава организации сберег деньги с помощью махинаций.
46-летнего директора ЗАО «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 137 миллионов рублей.
С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года руководитель вел фиктивный документооборот между предприятием и другими юридическими лицами, сообщили в
Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.