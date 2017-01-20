Директор новосибирского предприятия не выплатил налоги на 137 миллионов

46-летнего директора ЗАО «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 137 миллионов рублей.

С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года руководитель вел фиктивный документооборот между предприятием и другими юридическими лицами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Согласно фиктивным документам, организация получала дорогостоящий товар. На основании этих документов расходы фирмы сильно завышались. В результате уменьшался налог компании на прибыль, и организация получала необоснованные вычеты по НДС.

Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.