Скончавшийся на крыльце школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика

Об этом сообщает руководитель пресс-службы СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. По факту случившегося проводится доследсвенная проверка.

Тело 63-летнего мужчины будет отправлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о случившемся в Металлургическом районе. Утром 20 января мужчина скончался прямо на крыльце учебного заведения. На место выехали оперативные службы. На учебный процесс трагедия не повлияла.