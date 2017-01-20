Скончавшийся на крыльце школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика
Скончавшийся на крыльце челябинской школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика. По предварительным данным, мужчина привел внука в школу, после чего внезапно упал на землю.
Скончавшийся на крыльце челябинской школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика. По предварительным данным, мужчина привел внука в школу, после чего внезапно упал на землю.
Об этом сообщает руководитель
Тело 63-летнего мужчины будет отправлено на
Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о случившемся в Металлургическом районе. Утром 20 января мужчина скончался прямо на крыльце учебного заведения. На место выехали оперативные службы. На учебный процесс трагедия не повлияла.