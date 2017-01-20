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13:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Скончавшийся на крыльце школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика

Скончавшийся на крыльце челябинской школы № 61 мужчина оказался дедушкой ученика. По предварительным данным, мужчина привел внука в школу, после чего внезапно упал на землю.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. По факту случившегося проводится доследсвенная проверка.

Тело 63-летнего мужчины будет отправлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о случившемся в Металлургическом районе. Утром 20 января мужчина скончался прямо на крыльце учебного заведения. На место выехали оперативные службы. На учебный процесс трагедия не повлияла.

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