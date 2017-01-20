Уже более 70 человек получили травмы при катании с ледяной горки в Серове

«С момента открытия ледового городка и до вчерашнего дня к нам обратились 76 человек, в том числе девять детей и восемь взрослых с переломами», — сказал В. Лазарев.

Еще у шести человек сотрясение мозга, у одного рана, у остальных ушибы.

По словам В. Лазарева, чаще всего люди получали травмы, когда не соблюдали очередность, скатывались на ногах на мини-лыжах. Было даже несколько случаев, когда человек не вписывался в поворот и вылетал за борт.

Ранее сообщалось о более 40 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).