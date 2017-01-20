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10:28 (мск), источник: Интерфакс

Уже более 70 человек получили травмы при катании с ледяной горки в Серове

Екатеринбург. 20 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Число пострадавших в результате катания на ледяной горке в городе Серов Свердловской области превысило 70 человек, 17 из них получили переломы, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» заведующий городским травмпунктом Владимир Лазарев в пятницу.

«С момента открытия ледового городка и до вчерашнего дня к нам обратились 76 человек, в том числе девять детей и восемь взрослых с переломами», — сказал В. Лазарев.

Еще у шести человек сотрясение мозга, у одного рана, у остальных ушибы.

По словам В. Лазарева, чаще всего люди получали травмы, когда не соблюдали очередность, скатывались на ногах на мини-лыжах. Было даже несколько случаев, когда человек не вписывался в поворот и вылетал за борт.

Ранее сообщалось о более 40 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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