Площадь Горького затопило в Нижнем Новгороде
Потоп произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде. Информацию NewsNN подтвердили в
Потоп произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде. Информацию NewsNN подтвердили в
Как пишет нн.ру, на площади Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в ночь с 19 на 20 января произошла коммунальная авария. Поток воды хлынул из люка прямо на проезжую часть, также затопило и улицу Звездинка. Фонтан бил под таким напором, что приподнималась тяжелая крышка люка. На место происшествия прибыло несколько машин «Нижегородского водоканала».
Редакция NewsNN направила запрос в