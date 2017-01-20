Площадь Горького затопило в Нижнем Новгороде

Как пишет нн.ру, на площади Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в ночь с 19 на 20 января произошла коммунальная авария. Поток воды хлынул из люка прямо на проезжую часть, также затопило и улицу Звездинка. Фонтан бил под таким напором, что приподнималась тяжелая крышка люка. На место происшествия прибыло несколько машин «Нижегородского водоканала».

Редакция NewsNN направила запрос в пресс-службу Нижегородского водоканала для выяснения подробностей.