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10:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Площадь Горького затопило в Нижнем Новгороде

Потоп произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде. Информацию NewsNN подтвердили в пресс-службе Нижегородского Водоканала.

Как пишет нн.ру, на площади Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в ночь с 19 на 20 января произошла коммунальная авария. Поток воды хлынул из люка прямо на проезжую часть, также затопило и улицу Звездинка. Фонтан бил под таким напором, что приподнималась тяжелая крышка люка. На место происшествия прибыло несколько машин «Нижегородского водоканала».

Редакция NewsNN направила запрос в пресс-службу Нижегородского водоканала для выяснения подробностей.

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