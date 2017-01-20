Во Владивостоке разыскивается преступник, похитивший из припаркованного джипа 900 тыс. рублей

Полицейские разыскивают преступника, совершившего кражу денег из автомобиля, припаркованного во дворе ВКБ № 1 на Садовой, 22. Для совершения преступления молодой человек использовал биту.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, утром во дворе Владивостокской клинической больницы № 1 местный предприниматель припарковал свой автомобиль Lexus NX 200 и ненадолго ушел по делам, оставив в салоне сумку с деньгами.

Спустя несколько минут к машине подбежал молодой человек в синем пуховике, скрывающий лицо капюшоном, который достал небольшую биту, разбил ею стекло, забрал деньги и убежал с места происшествия. Момент появления подозреваемого во дворе больницы был зафиксирован видеорегистратором одной из машин. Добычей злоумышленника стали 900 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают поиски подозреваемого. Всем, кто может помочь установить личность разыскиваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 (020).