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11:06 (мск), источник: Новости Перми

Женщину оштрафовали за насилие в отношении полицейских

В Осинском районе вынесен приговор 28-летней местной жительнице. В июле 2016 года ее мужа остановили за нетрезвое вождение, а женщина поколотила автоинспекторов, вступаясь за него.

Сотрудники ДПС ГИБДД по Осинскому району остановили автомобиль «ВАЗ-21074» за грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов по внешним признакам было установлено, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Когда автомобилисту предложили пройти тест на состояние алкогольного опьянения, из машины вышла его жена и попыталась сесть за руль. Женщина тоже была пьяной. Полицейские потребовали, чтобы она вышла из автомобиля. Однако женщина ответила отказом, а затем, оттолкнув полицейских, нанесла им удары рукой по голове.

Супруги были задержаны и доставлены в дежурную часть. Там гражданка продолжила агрессивное поведение, оскорбила полицейских и нанесла одному из них несколько ударов по ноге.

По факту применения насилия в отношении представителя власти в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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