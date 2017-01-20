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11:10 (мск), источник: PROUFU.ru

Профессора БашГУ накажут на вымогательство взяток со студентов

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летнего профессора кафедры инженерного факультета БашГУ.

Он обвиняется в совершении преступления сразу по нескольким статьям «мелкое взяточничество», «служебный подлог» и «получение взятки в значительном размере», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что профессор в июне прошлого года поручил студенту 6 курса приобрести 4 профильные трубы общей стоимостью приблизительно на пять тысяч рублей и отвести их к нему на дачу. За это преподаватель поставил студенту зачет и внес в экзаменационный лист ложную информацию.

В сентябре прошлого года профессор снова потребовал взятку в размере 30 тысяч рублей от студента за положительную оценку при защите диплома. Молодой человек сообщил об этом в полицию и при передаче взятки преподаватель был пойман с поличным.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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