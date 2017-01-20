В Киеве пьяный водитель Volkswagen пытался заехать на станцию метро — СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, в ночь на пятницу пытался заехать на станцию метро «Харьковская» в Киеве, сообщает издание «Сегодня», ссылаясь на очевидцев.
«Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто — метров на 10 назад», — пишет издание, уточняя, что мужчина пытался заехать в переход на высокой скорости.
Отмечается, что водитель не получил тяжелых травм. В Киеве пьяный водитель Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро «Харьковская».
«Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян», — подчеркивает «Сегодня».
На месте работали сотрудники патрульной полиции.
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