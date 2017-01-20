В Киеве пьяный водитель Volkswagen пытался заехать на станцию метро — СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, в ночь на пятницу пытался заехать на станцию метро «Харьковская» в Киеве, сообщает издание «Сегодня», ссылаясь на очевидцев.

«Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто — метров на 10 назад», — пишет издание, уточняя, что мужчина пытался заехать в переход на высокой скорости.

Отмечается, что водитель не получил тяжелых травм. В Киеве пьяный водитель Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро «Харьковская».

«Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян», — подчеркивает «Сегодня».

На месте работали сотрудники патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП недалеко от здания одного из телеканалов.