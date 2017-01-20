В Новосибирске вынесли приговор по делу о столкновении самолета с тягачом

«Обской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего авиационного техника ОАО «Аэропорт Толмачево», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, 7 февраля 2016 года авиатехник — руководитель буксировочной бригады, выполнял в аэропорту Толмачево буксировку самолета Airbus A-320 авиакомпании «Аэрофлот» для выполнения рейса в Москву.

В ходе буксировки самолета он не обеспечил безопасность движения, в результате чего произошло столкновение задней части тягача с внешней стороной обтекателя воздухозаборника двигателя самолета, в результате «Аэрофлоту» был причинен крупный ущерб в сумме почти 7 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил полностью признавшего вину бывшего авиатехника к одному году и шести месяцам ограничения свободы.