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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске вынесли приговор по делу о столкновении самолета с тягачом

НОВОСИБИРСК, 20 янв — РИА Новости. Обской городской суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы бывшего авиатехника новосибирского аэропорта Толмачево, за столкновение самолета с тягачом с ущербом почти в 7 миллионов рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Обской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего авиационного техника ОАО «Аэропорт Толмачево», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, 7 февраля 2016 года авиатехник — руководитель буксировочной бригады, выполнял в аэропорту Толмачево буксировку самолета Airbus A-320 авиакомпании «Аэрофлот» для выполнения рейса в Москву.

В ходе буксировки самолета он не обеспечил безопасность движения, в результате чего произошло столкновение задней части тягача с внешней стороной обтекателя воздухозаборника двигателя самолета, в результате «Аэрофлоту» был причинен крупный ущерб в сумме почти 7 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил полностью признавшего вину бывшего авиатехника к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

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