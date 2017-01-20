Покончивший с собой судья Москаленко стал обвиняемым по делу об убийстве

«Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого федерального судьи Сергея Москаленко по ст. 222 (“Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия”) и ст. 105 УК РФ (“убийство с целью сокрытия другого преступления”)», — уточнила Болдинова.

ОМСК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на признание покончившего 14 января с собой судьи Сергея Москаленко обвиняемым по делу об убийстве местного бизнесмена Виктора Берга. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

Ходатайство о привлечении судьи в качестве обвиняемого было направлено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Болдинова также сказала, что расследование дела не будет прекращено в связи с гибелью обвиняемого. «Мы продолжаем сбор доказательств и будем устанавливать полную картину произошедшего», — отметила она.

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. По версии следствия, судья за взятку более чем в 8 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд — вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.

Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря прошлого года ему было предъявило обвинение в получении взятки от Берга.

Москаленко покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве в омском парке. Предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.