Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Ученые: любая еда вредна
Песков заявил о надеждах на новый срок Путина
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
10:51 (мск), источник: ТАСС

Покончивший с собой судья Москаленко стал обвиняемым по делу об убийстве

Руководитель строительной компании «Омстрой-2001» Виктор Берг в октябре 2015 года был застрелен под Омском.

ОМСК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на признание покончившего 14 января с собой судьи Сергея Москаленко обвиняемым по делу об убийстве местного бизнесмена Виктора Берга. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

«Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого федерального судьи Сергея Москаленко по ст. 222 (“Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия”) и ст. 105 УК РФ (“убийство с целью сокрытия другого преступления”)», — уточнила Болдинова.

Читайте также
Омские силовики нашли у судьи Москаленко оружие

Ходатайство о привлечении судьи в качестве обвиняемого было направлено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Болдинова также сказала, что расследование дела не будет прекращено в связи с гибелью обвиняемого. «Мы продолжаем сбор доказательств и будем устанавливать полную картину произошедшего», — отметила она.

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. По версии следствия, судья за взятку более чем в 8 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд — вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.

Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря прошлого года ему было предъявило обвинение в получении взятки от Берга.

Москаленко покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве в омском парке. Предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь