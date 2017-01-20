Покончивший с собой судья Москаленко стал обвиняемым по делу об убийстве
Руководитель строительной компании «Омстрой-2001» Виктор Берг в октябре 2015 года был застрелен под Омском.
Руководитель строительной компании «Омстрой-2001» Виктор Берг в октябре 2015 года был застрелен под Омском.
ОМСК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на признание покончившего 14 января с собой судьи Сергея Москаленко обвиняемым по делу об убийстве местного бизнесмена Виктора Берга. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.
«Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого федерального судьи Сергея Москаленко по ст. 222 (“Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия”) и ст. 105 УК РФ (“убийство с целью сокрытия другого преступления”)», — уточнила Болдинова.
Ходатайство о привлечении судьи в качестве обвиняемого было направлено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
Болдинова также сказала, что расследование дела не будет прекращено в связи с гибелью обвиняемого. «Мы продолжаем сбор доказательств и будем устанавливать полную картину произошедшего», — отметила она.
Дела Москаленко и Берга
Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. По версии следствия, судья за взятку более чем в 8 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд — вынести оправдательный приговор.
В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.
Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря прошлого года ему было предъявило обвинение в получении взятки от Берга.
Москаленко покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве в омском парке. Предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.