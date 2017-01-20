В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека взял на особый контроль ситуацию в екатеринбургском детском доме-интернате на Ляпустина, где обварился 11-летний мальчик.

Правозащитники неоднократно проверяли это учреждение и отмечали проблемы с комплектованием штата. Там работали всего 24 воспитателя при штате в 42 и 2 психолога при 5 необходимых.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СПЧ, в связи со сложившейся ситуацией готовятся запросы в Следственный комитет и Министерство труда и соцзащиты. Кроме того, в регион направят рабочую группу правозащитников.

11-летний воспитанник интерната на Ляпустина обварился 19 января 2017 году. Санитарка оставила ребенка со сниженным болевым порогом в ванной, где он получил ожоги 35% тела. Его госпитализировали в ДГКБ № 9.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Это далеко не первое ЧП в учреждении. В 2014 году санитара интерната обвиняли в истязании детей, еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. А в январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка.

В интернат наведывались и ревизоры СПЧ, и тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, в учреждении сменили директора, но волну ЧП остановить не удалось.