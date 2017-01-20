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11:21 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани ищут водителя, сбившего 10-летнего мальчика

Ребёнок с отцом обратились в Сызранскую ЦГБ. Медики зафиксировали у него ушиб левой ноги.

Инцидент произошёл 19 января в районе часа дня в переулке Пролетарский. Неустановленный водитель ехал по дворовой территории. Как сообщает ГИБДД, в районе дома № 22 в пер. Пролетарский водитель допустил наезд на 10-летнего мальчика. Ребёнок шёл вдоль проезжей части.

После наезда водитель скрылся с места ДТП. Позже ребёнок с отцом обратились в Сызранскую ЦГБ. Медики зафиксировали у него ушиб левой ноги, пишет КТВ-Луч.

Сейчас полиция ведёт розыск скрывшегося водителя. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться в отдел ГИБДД по адресу: ул. Кирова, 50 или звонить по телефону: 33−38−66 или 8−917−123−48−54.

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