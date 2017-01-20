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11:27 (мск), источник: Nakanune.ru

На Свердловской трассе «легковушка» врезалась в трактор: один из пассажиров погиб

В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург накануне столкнулись трактор и «Лада Гранта». В результате аварии погиб пассажир «легковушки», сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД региона.

Сам инцидент произошел около 16:00 19 января на 327 км. указанной автодороги. 36-летний водитель машины «Лада Гранта» при обгоне попутно двигающегося трактора «К-702» не учел боковой интервал и допустил столкновение правой частью транспортного средства.

В результате аварии погиб 30-летний пассажир «Лады». Известно, что мужчина сидел на заднем сиденье справа — именно в это место пришелся удар. Также сообщается, что пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Всего в машине ехало 5 человек: водитель и остальные пассажиры не пострадали.

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