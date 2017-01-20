Установлена личность стрелявшего в московских полицейских преступника

«Уже установлена его личность — это 36-летний житель Перово», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время розыск стрелявшего продолжается.

Инцидент произошел в четверг 19 января. Заметив прибывающие силы полиции, забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый, предположительно, принял решение скрыться, рассказал источник.

По его данным, состояние одного из раненых полицейских оценивается как тяжелое, однако, угрозы его жизни нет. Состояние второго раненного врачи оценивают как «средней тяжести».

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения во время попытки задержания подозреваемого в краже на Зеленом проспекте в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Применение насилия в отношении представителя власти», предусматривающей наказание до 10 лет заключения.