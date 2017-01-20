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11:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии полицейские задержали вора-сладкоежку

В одном из магазинов Стерлитамака подозрительный вор-сладкоежка совершил кражу, об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские установили, что неизвестный посетитель подозрительно оглядывался по сторонам. Выбрав подходящий момент, он схватил с прилавка 8 плиток шоколада и убежал. Сотрудница увидела это на камере видеонаблюдения. После того, как молодой человек покинул магазин, продавцы торговой точки вызвали полицию.

Уже через полчаса грабеж был раскрыт. Полицейские изучили видео с камер и установили личность воришки. Им оказался 15-летний учащийся местной школы. Сейчас по этому делу возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Часть украденных сладостей удалось изъять.

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