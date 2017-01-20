Псевдоэкстрасенс обманула воронежца более чем на полтора миллиона рублей

Женщина под видом экстрасенса обманывала людей на большие деньги. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2014 году злоумышленница решила подзаработать на предоставлении так называемых экстрасенсорных услуг. Она сняла квартиру на улице Калинина и там стала принимать клиентов, которых находила через знакомых. В декабре к ней пришёл 39-летний мужчина. Мошенница убедила его в том, что на нём порча, и предложила помощь. Правда, не бесплатную — за устранение напасти клиенту пришлось отдать «гадалке» более 1, 6 миллиона рублей.