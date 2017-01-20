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13:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Псевдоэкстрасенс обманула воронежца более чем на полтора миллиона рублей

В Воронеже задержали мошенницу, которую почти два года разыскивали за мошенничество.

Женщина под видом экстрасенса обманывала людей на большие деньги. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2014 году злоумышленница решила подзаработать на предоставлении так называемых экстрасенсорных услуг. Она сняла квартиру на улице Калинина и там стала принимать клиентов, которых находила через знакомых. В декабре к ней пришёл 39-летний мужчина. Мошенница убедила его в том, что на нём порча, и предложила помощь. Правда, не бесплатную — за устранение напасти клиенту пришлось отдать «гадалке» более 1, 6 миллиона рублей.

Получив деньги, аферистка скрылась. Жертва обмана обратилась в полицию. И вот женщину наконец-то нашли. В ходе следствия было установлено, что она совершила ещё пять аналогичных преступлений. Правоохранители продолжают расследование по всем инцидентам. На сегодняшний день псевдоэкстрасенс заключена под стражу.

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